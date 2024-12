Apresentador do Boi Caprichoso Edmundo Oran desativa Instagram após acidente com o filho

Manaus/AM - O perfil no Instagram do apresentador do Boi Caprichoso, Edmundo Oran, foi desativado, na noite desta sexta-feira (06), após o acidente com o filho dele, Yonan Oran, de 14 anos.

Além dele, outras duas mulheres ficaram feridas no acidente que ocorreu no dia 01 de dezembro, no município de Parintins, no interior do Amazonas.

Na ocasião, Edmundo estava com a esposa viajando com pela Suécia e, desde então, não se manifestou sobre o assunto. O filho dele, Yonan, foi transferido para um hospital de Manaus e está em estado grave após sofrer contusões cerebrais, afundamento no crânio.

Uma das vítimas, Flávia Catarina também foi transferida de Parintins para Manaus devido à gravidade do seu estado de saúde. A terceira vítima, Gabriele, não corre risco de morte.