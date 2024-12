Polícia investiga acidente envolvendo filho de apresentador do Boi Caprichoso

Manaus/AM - A Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins, no interior do Amazonas, está investigando o acidente de trânsito envolvendo Yonan Oran, de 14 anos, filho do apresentador do Boi Caprichoso Edmundo Oran.

O caso ocorreu no domingo (01/12) no município e deixou, além de Yonan, outras duas universitárias identificadas como Gabriela Miquiles, de 24 anos, e Flávia Katarina, de 22 anos, gravemente feridas.

Em nota, a Polícia Civil do Amazonas informou que foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO) em relação ao acidente e que está em diligências para apurar as circunstâncias do acidente, coletando imagens e informações que permitam identificar as devidas responsabilidades.

A polícia disse ainda, que, mais detalhes não poderão ser divulgados para preservar o andamento das investigações.