Mulher é presa por espancar os filhos e deixá-los em situação de abandono em Barcelos

Segundo o delegado, em depoimento, as vítimas contaram que eram agredidos constantemente quando a mulher fazia uso de bebida alcoólica, e ela costumava deixá-los sozinhos em casa, com a irmã de dois anos, quando saía para beber.

De acordo com a polícia, a ação faz parte da Operação Caminhos Seguros, que é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Conforme o delegado Marcos Antônio Ramos, da 75ª DIP, as diligências iniciaram quando a equipe policial foi informada sobre as agressões contra a vítima.

