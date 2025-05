Criminosos perseguem e matam jovem com 12 tiros na Compensa

Manaus/AM - Um jovem identificado como Frank Willis Souza, de 24 anos, foi brutalmente assassinado na tarde desta segunda-feira (5), no Campo da Estrela, localizado no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus. A execução ocorreu à luz do dia, chocando moradores da região.

De acordo com o delegado Daniel Vezzani, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), as poucas testemunhas que se dispuseram a falar, demonstrando receio de represálias, relataram que Frank surgiu correndo, aparentemente fugindo de criminosos. Infelizmente, ele foi alcançado e alvejado por 12 disparos de arma de fogo, vindo a óbito no local.

Ainda segundo o delegado Vezzani, familiares da vítima informaram que Frank não apresentava mudanças de comportamento e era considerado "de família". A Polícia Civil prossegue com as investigações para elucidar o crime, identificar os autores e a motivação da execução.

O corpo de Frank foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis.