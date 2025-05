Fim da reeleição para senadores e deputados oxigena a democracia

O fim de reeleição para prefeito, governador e presidente é uma ideia interessante, mas para haver consenso os parlamentares teriam que abrir mão da reeleição, especialmente para o Senado, onde o mandato é de oito anos.

A ideia proposta pelo senador Omar Aziz (PSD-Am), de mandatos de cinco anos para todos os cargos majoritários é justa na medida em que o Parlamento se dispõe, o que não parece ser o caso, a se adequar a essa restrição de tempo.

Há senadores com trinta e dois anos de mandato, deputados com 36 anos. É muito tempo. Uma renovação do Legislativo também possibilitaria novos ares, novas ideias, o rejuvenescimento de um Parlamento cheio de vícios. Mas isso não basta...

É preciso estabelecer mandatos também para ministros do STJ e do STF. Tai uma boa oportunidade de oxigenar as instituições..

O Brasil precisa respirar...