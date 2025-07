Adolescentes ficam feridos em grave acidente entre duas motos no Nova Cidade

De acordo com testemunhas que teriam presenciado o acidente, as vítimas estavam em duas motos, e em determinado trecho da via, os dois veículos se bateram e os adolescentes foram arremessados no chão. Um deles foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

