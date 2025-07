Penúltima noite do Festival Folclórico reúne danças tradicionais e celebra diversidade cultural

Manaus/AM - A representatividade folclórica, histórica e indígena marcou a noite de apresentações na terça-feira (22), no 67º Festival Folclórico do Amazonas, realizado no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA).

Ao todo, cinco danças encantaram o público na penúltima noite de apresentações no CCPA: Quadrilha Tradicional Caipira na Roça da Betânia, Povos Indígenas Tikunas Belezas Naturais, Quadrilha Tradicional Jaq na Roça, Dança Nacional Café do Ajuricaba e Quadrilha Tradicional Juventude na Roça.

Para a última noite de apresentações no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), nesta quarta-feira (23/07), a Secretaria de Cultura preparou um show especial de encerramento com George Japa e DJ Evandro Jr, a partir das 23h15.

Programação

Antes do encerramento musical desta quarta-feira, sobem ao palco as seguintes atrações: Dança Regional Café da Redenção, Quadrilha Tradicional Olinda na Roça, Quadrilha Tradicional Junina Diva e Quadrilha Tradicional Sete Quedas na Roça.

A noite de apresentações continua com a programação com o show especial de encerramento com George Japa e DJ Evandro Jr, a partir das 23h15.

A programação do 67º Festival Folclórico do Amazonas segue nos dias 25 e 26 de julho, no Sambódromo, com as apresentações dos bois-bumbás de Manaus.