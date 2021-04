12 municípios decretam estado de emergência devido as cheias no Amazonas

Manaus/AM - Nesta terça-feira (13) o Rio Negro alcançou os 27 metros e 92 centímetros. Alguns bairros de Manaus já começam a alagar e a defesa civil começou a construir pontes de madeira para atender as famílias prejudicadas.

De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, o Rio Negro pode passar dos 30 metros, e atingir mais uma cheia histórica. De acordo com um site do sistema Globo, no Amazonas 12 municípios estão em situação de emergência e outros 21 em alerta.

Em Manacapuru o Rio Solimões já invadiu algumas ruas da cidade. O governo do estado está levando ajuda humanitária aos locais mais atingidos.

De acordo com um estudo, os bairros de Manaus que podem ser atingidos são: Tarumã, Mauazinho, São Jorge, Educandos, Raiz, Betânia, Presidente Vargas, Colônia Antônio Aleixo, Aparecida, Centro, Santo Antônio, Cachoeirinha, Glória, Compensa e Puraquequara.

Na região rural ribeirinha, a Defesa Civil vai monitorar as comunidades: Nova Canaã do Aruau, São Francisco do Aruau, Lindo Amanhecer, São Sebastião do Cuieiras, São Francisco do Chita, Bela Vista do Jaraqui, Nova Jerusalém do Minpidiau, São Sebastião do Tarumã-Mirim, Agrovilla, Cueiras do Tarumã-Açu, Nova Esperança do Apuau, Santa Isabel do Apuau, Nova Aliança do Apuau, União e Progresso, São Francisco do Tabocal, São Raimundo e o assentamento Nazaré.