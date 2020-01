Jovem é baleado e menor é apreendido durante perseguição policial em Manaus

Manaus/AM - Um jovem de 23 anos identificado como Adriel Smith Falcão Lima foi baleado depois de atirar contra uma guarnição da Força Tática, na tarde dessa quarta-feira (8), no núcleo 3, do bairro Cidade Nova, na Zona Norte.

O suspeito e um menor de 17 anos estariam em uma motocicleta em atitude suspeita na rua Dezenove, quando foram abordados pelos policiais e empreenderam fuga atirando contra eles.

No confronto, Adriel acabou ferido de raspão no braço e precisou ser levado ao Hospital Platão Araújo. A arma que estava com ele foi apreendida e levada para o 6º DIP, juntamente com o menor apreendido.