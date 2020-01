Com arma e máscara, trio é preso a caminho da execução de rivais em Manaus

Manaus/AM - Três homens foram presos na noite dessa quarta-feira (8), enquanto se locomoviam para executar rivais no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Os suspeitos estavam em três carros diferentes e alguns comparsas conseguiram fugir.

A prisão ocorreu às 18h30, depois que uma equipe de PMs recebeu a denúncia de que na rua Gergelim estavam homens armados em carro HB20 branco. Ao se aproximarem do local, os agentes se deparam com três veículos: HB 20 branco (PHG-7B62) Voyage prata ( OAD-6503) e Gol ( ANE-2932).

Todos eles, ao perceberem a chegada da viatura fugiram, mas foram perseguidos por outras equipe de apoio. Cada um seguiu caminho diferente para dificultar o cerco policial. Na fuga, um deles acabou perdendo o controle e colidindo com um poste. De acordo com a polícia, quatro homens estavam nele, mas apenas um foi capturado, ele estava com uma espingarda.

O HB20, foi interceptado na AV. mirra com dois ocupantes. Eles estavam com trouxinhas de drogas. Já o Voyage foi localizado no ramal do Brasileirinho, na entrada da comunidade do Coliseu, bairro Jorge Teixeira. Ele foi abandonado por indivíduos que segundo testemunhas, saíram armados do veículos e fugiram para uma área de mata nas proximidades.

Foram feitas buscas no local, mas nenhum suspeito foi encontrado, no veículo também foram recolhidos roupas e máscaras. Um dos suspeitos detido, chegou a confirmar que os infratores se reuniram para cometer homicídios em grupos rivais. Eles foram apresentados no 14 DIP, e já tinham passagem por Homicídio e Roubo, dentre outros delitos.