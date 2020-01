Homem é preso suspeito de se passar por policial para aplicar golpes em Manaus

Manaus/AM - Policiais da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), sob a coordenação do delegado Aldeney Goes, titular da especializada, cumpriram na manhã desta quinta-feira (09), por volta das 11h, mandado de prisão preventiva em nome de Antônio Carlos das Chagas de Albuquerque, 38, investigado por crimes de estelionato e furto qualificado. A prisão do infrator ocorreu na rua Aristídes da Rocha, bairro Petrópolis, zona sul da capital.

Conforme o titular da DERFD, o indivíduo estava sendo investigado desde dezembro de 2019 após a vítima, um homem de 27 anos, formalizar denúncia na especializada informando que Antônio Carlos o procurou e se identificou como policial civil. Na ocasião, disse que poderia conseguir um emprego de motorista para a vítima em um órgão público do Estado.

“Em seguida, o infrator passou a obter valores do homem, relatando que o dinheiro seria para pagar a documentação de um suposto carro que seria comprado, para que a vítima pudesse ser contratada como motorista no órgão público. O infrator também pediu o carro do homem emprestado e desapareceu. O veículo modelo HB20, da montadora Hyundai, foi localizado posteriormente em uma via pública do bairro Cachoerinha, na mesma zona da cidade”, explicou o delegado.

Goes informou que Antônio Carlos já respondeu a processo criminal na Justiça em 2016, quando furtou o veículo de outra vítima também se passando por policial civil. O mandado de prisão em nome do indivíduo foi expedido no dia 20 de dezembro de 2019, pela juíza Careen Aguiar Fernandes, da Central de Plantão Criminal.

Procedimentos – Antônio Carlos foi indiciado por estelionato e furto qualificado. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da especializada, o infrator será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da cidade.