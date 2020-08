PF pede acesso a celular de sargento da FAB preso com 37 Kg drogas na Espanha

A Polícia Federal brasileira apresentou um pedido junto Justiça espanhola para ter acesso ao conteúdo do telefone de 2º sargento da FAB, Manoel Silva Rodrigues, preso com 37 kg de drogas ao desembarcar no país na comitiva do presidente Jair Bolsonaro, em junho do ano passado.

O oficial está preso desde então, mas o caso também está sendo investigado no Brasil. A polícia brasileira pretende saber por meio do telefone apreendido quem seriam os demais envolvidos no esquema do tráfico internacional e quem seria o destinatário dos entorpecentes.

A solicitação teria sido feita há 10 dias, mas ainda não respondida. Enquanto isso uma audiência para ouvir as testemunhas de acusação na Espanha estão marcadas para acontecer no próximo dia 20 de agosto.