Em vídeo criativo, Juliana Paes posa com a família e alerta sobre coronavírus

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

A atriz Juliana Paes abusou da criatividade ao publicar um vídeo em seu Instagram, nesta segunda-feira (16), alertando aos seus seguidores sobre o surto do coronavírus.

No vídeo, a atriz conta com a ajuda do marido Carlos Eduardo e dos filhos Pedro e Antônio, eles seguram cartazes com mensagens pedindo para que as pessoas fiquem em casa como medida de segurança para o vírus não se espalhar.

“Da família com amor. Se puder, fique em casa”, legendou, na publicação.