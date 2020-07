Ex-prestador de serviços é preso após furtar respirador de hospital

Wilson Lima e a solidão do Poder

Um homem foi preso suspeito de ter furtado um respirador mecânico de um hospital municipal, nesta segunda-feira (06), em Rondônia. Ele é ex-prestador de serviços e manutenção na unidade de saúde.

De acordo com o Sistema Globo, a Operação Fôlego foi deflagrada pela Polícia Civil do estado e cumpriu diversos mandados de busca e apreensão. O homem confessou ter vendido o respirador pela internet por R$ 18 mil a uma pessoa de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A polícia mineira foi informada sobre o crime e já aguardava a encomenda. O aparelho foi recuperado e o comprador da mercadoria também foi preso.

Ainda de acordo com a publicação, a operação deve se estender pelos próximos dias e meses em todo o estado. O respirador é utilizado no tratamento de pacientes com coronavírus.