Coronavírus circulava em esgoto no Brasil meses antes dos primeiros casos

A Universidade Federal de Santa Catarina identificou, em um estudo divulgado nesta quinta-feira (2), partículas do novo coronavírus em amostras de esgoto de Florianópolis, Santa Catarina, que foram colhidas em 27 de novembro de 2019.

Segundo a universidade, a amostra coletada no esgoto de Florianópolis seria a mais antiga do novo coronavírus nas Américas. Até então, pesquisas do tipo apontam presença do coronavírus nos esgotos de Wuhan, na China, em outubro, e na Itália no início de dezembro.

O estudo intitulado "SARS-CoV-2 in human sewage in Santa Catarina, Brazil, November 2019" também conta com participação de pesquisadores da Universidade de Burgos, na Espanha, e da empresa Neoprospecta/BiomeHub. No entanto, ainda não foi revisado pelos comitês de revistas científicas.