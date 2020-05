Cavalos podem ajudar a combater a Covid-19; entenda

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

O Rio de Janeiro começa nesta semana a primeira etapa de testes com um novo tratamento contra a Covid-19. A nova pesquisa envolve um soro, produzido a partir do plasma com anticorpos de cavalos e semelhante aos usados contra a raiva e o tétano.

De acordo com O Globo, casos os testes apresentem um resultado positivo, o soro 'hiperimune' pode chegar em cerca de três ou quatro meses a doentes com Covid-19 e profissionais de saúde que estão expostos ao coronavírus, segundo o coordenador do projeto, Jerson Lima Silva, professor titular do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e presidente da Faperj.