Manaus/AM - Um incêndio de grandes proporções deixou um homem, que não teve o nome divulgado, ferido, na noite de terça-feira (31), no município de Maués.



De acordo com a polícia, o sinistro iniciou em uma residência no Lago do Prata, após uma botija de gás explodir. Um homem estava no local e ficou ferido.

A vítima foi socorrida e levada para um hospital local.