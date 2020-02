Veja 10 'fake news' sobre métodos caseiros no Brasil que combatem coronavírus

A confirmação do coronavírus no Brasil levou muitas pessoas a disseminarem notícias falsas sobre a doença e possíveis remédios que podem tratar ou evitar o contágio. Algumas dessas informações falsas foram recolhidas pelo Ministério da Saúde que criou um número de WhatsApp, o (61) 99289-4649, para que pessoas enviem essas mensagens para análise. Mais de 6,5 mil mensagens já foram analisadas, com 85% delas, relacionadas ao coronavírus, sendo consideradas fake news.

Veja abaixo algumas das fake news sobre possíveis remédios contra ou que evitam o coronavírus:

1 – Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus

2 – Uísque e mel contra o coronavírus

3 – Óleos para combater o coronavírus

4 – Chá imunológico combate o novo coronavírus

5 – Vitamina C + zinco combatem o novo coronavírus

6 – Vídeo sobre vitamina D e a prevenção do novo coronavírus

7 – Álcool gel não tem eficácia, vinagre sim

8 – Gargarejos são eficazes para combater o vírus nos primeiros dias, quando o coronavírus fica restrito à garganta

9 - Beber água quente ou chás mata o vírus

10 - Há medicamentos específicos eficazes contra o novo coronavírus