Casal é preso com drogas dentro de carro em área vermelha em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 29 anos e uma mulher de 40, foram presos na madrugada desse domingo (8), ao serem flagrados com uma quantidade de maconha skank dento de um carro na avenida Ipase, no bairro Compensa.

A polícia abordou a dupla após uma denúncia anônima, durante a abordagem foi encontrado no Honda Civic, preto, um tablete do entorpecente. Com o flagrante eles os acusados acabaram confessando que escondiam mais drogas em uma residência próxima, na rua Paraíso.

No local, os agentes acharam mais três por do material que foi apreendido e encaminhado juntamente com o casal para ao 19º DIP.