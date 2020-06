Governo Federal mantém obras no Amazonas e em outros estados

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

Uma série de obras de infraestrutura vem sendo realizada no Brasil pelo Governo Federal. De janeiro a maio, foram executados R$ 3 bilhões. São rodovias duplicadas e pavimentadas, pontes concluídas e novos terminais aéreos e portuários. Tudo para melhorar o escoamento da produção; dar mais qualidade de vida à população; gerar emprego e renda; e, também, auxiliar no transporte de equipamentos de segurança e insumo para o enfrentamento do novo coronavírus.

De março a maio deste ano, foram duplicados, pavimentados e restaurados 209 quilômetros em rodovias federais. São 94 km de rodovias duplicadas, 82 km de nova pavimentação e 33 km de novas restaurações em todo o país.

No Amazonas, o Ministério entregou um terminal portuário de pequeno porte em Parintins (AM) e informou que vai continuar a recuperação de pontes na BR-319, no estado do Amazonas.

O DNIT informou que em todas as obras, são seguidas orientações e medidas de proteção de prevenção ao coronavírus.