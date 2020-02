Passageiros de ônibus são aterrorizados por assaltantes com faca de 30 cm em Manaus

Manaus/AM - Dois homens foram detidos, suspeitos de assaltar com uma faca de 30 centímetros um ônibus lotado de passageiros que trafegava pela avenida Max Teixeira, no bairro da Cidade Nova, Zona de Norte Manaus.

Segundo informações das vítimas, os homens entraram no coletivo no terminal de integração III, ao lado de uma delegacia, e se passaram por passageiros. Assim que o ônibus saiu do local, os homens anunciaram o assalto portando uma faca e ameaçando de morte a quem não entregasse os pertences.

Após roubarem celulares e outros objetos de valores das vítimas, os suspeitos pediram a renda do ônibus e tentaram fugiram, porém, a Policia Militar já havia sido informada e começou a caça aos suspeitos, presos em frente de uma drogaria com uma mochila onde estavam os objetos do roubo e 4 peças de roupas, que segundo a PM, seriam trocadas pelos suspeitos como forma de despistar a Polícia.

Os suspeitos e as vítimas foram conduzidos para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde as vítima reconheceram e formalizaram a denúncia. Os presos deverão prestar esclarecimentos sobre o crime e ficarão a disposição da Justiça.