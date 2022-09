Veja as melhores posições para transar fora da cama

Sexo é bom e todo mundo gosta, não importa onde é praticado, mas cadeiras podem ser boas aliadas para praticar em lugares fora da cama. Elas são práticas, todo mundo tem, e podem ajudar a deixar a rotina de lado pois nos lembram shows de striptease e estão marcadas no inconsciente coletivo sexual.

A terapeuta sexual Gislene Teixeira contou ao Universa que adotar lugares diferentes para o sexo é garantia de despertar sensações diferentes. Antes de se jogar é preciso tomar alguns cuidados, como verificar se a cadeira suporta o peso do casal, não usar cadeiras plásticas, checar se ela se mantém firme no piso e evitar superfícies desniveladas ou molhadas.

Confira 6 posições para experimentar em uma cadeira

Cara a cara

Um de frente para o outro, olho no olho, sentindo o corpo e a respiração. Um deve se sentar e o outro por cima. Com a mulher em cima, o clitóris terá mais fricção e os seios ficam na altura dos olhos e da boca.

Cadeira quente

Um senta primeiro e o segundo senta de costas para o parceiro, assim o clitóris fica acessível às mãos do outro. O casal precisa estar bem encaixado e, se for em frente ao espelho, o estímulo visual vai deixar tudo melhor.

O trono

Exclusiva para sexo oral, quem recebe fica sentado na ponta da cadeira com os pés no chão ou no ombro de quem está agachado.

Cachorrinho na cadeira

A pessoa que será penetrada deve ficar de costas, abaixada, se apoiando-se na cadeira com as mãos ou cotovelos. As mãos ficam livres parta autoestimulação e o parceiro tem uma visão privilegiada.

Em pé

O casal precisa ficar de pé e a pessoa que for penetrada apoia uma das pernas na cadeira. O parceiro pode segurá-la pelo quadril ou cintura. A posição facilita os estímulos e é boa para todos os casais.

Atrás da cadeira

Essa posição é parecida com a "cachorrinho", o casal fica atrás da cadeira enquanto um se apoia no encosto da cadeira enquanto o outro fica na penetração. Nessa posição quem está apoiado tem mais liberdade no quadril para rebolar ou fazer outros movimentos.