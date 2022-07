Sexo anal: pesquisa destaca formas mais prazerosas para as mulheres

O sexo anal, com estímulos internos e externos, pode potencializar o orgasmo para quatro de cada dez mulheres é o que aponta uma pesquisa feita pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, em conjunto com a empresa For Goodness Sake.

Cerca de 3.017 norte-americanas de 18 a 93 anos foram entrevistadas e revelaram as três formas mais prazerosas que apimentam na hora H: ao redor do ânus (40% das entrevistadas); superficial (toque na superfície com penetração máxima equivalente a ponta do dedo - 35%) e toque com estímulo pareado (40%). Neste último, as mulheres também tem uma penetração anal superficial, mas enquanto o dedo do parceiro (o preferido delas com 28,3%), o pênis (25,7%) ou o brinquedo (17,4%) e do próprio dedo (15,4%) estão inseridos, também ocorre sexo vaginal ou masturbação do clitóris.

"Não estamos falando apenas de penetração anal ou o que comumente é chamado de 'sexo anal'. Em vez disso, estamos falando de qualquer tipo de toque do lado de fora ou de dentro do ânus ou [ainda] o ânus com a ponta do dedo, brinquedo, pênis ou qualquer outra coisa", afirmam os autores no artigo que foi publicado na revista científica internacional Plos One.