Três brasileiros são presos em submarino com 6,5 toneladas de cocaína em Portugal

O chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general João Cartaxo Alves, destacou, durante a coletiva de imprensa, que essa foi uma operação sem precedentes devido à magnitude da apreensão, mas ressaltou que o combate ao narcotráfico já faz parte da rotina das forças militares portuguesas em cooperação com outras entidades, como a Polícia Judiciária e a Marinha.

A Marinha Portuguesa mobilizou um conjunto de meios da Componente Naval do Sistema de Forças, incluindo recursos de comando e controle, patrulha e fiscalização, além da projeção de força no oceano.

A operação, batizada de Nautilus, foi elaborada após um alerta do Centro de Análise e Operações Marítimas (Narcóticos), órgão que reúne oito países da União Europeia e o Reino Unido com o objetivo de combater o tráfico de drogas nos mares.

De acordo com a investigação, o submersível partiu do litoral brasileiro e tinha como destino algum ponto da Península Ibérica.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma operação conjunta das autoridades de Portugal e Espanha interceptaram um submarino semissubmersível carregado com 6,5 toneladas de cocaína no oceano Atlântico, a mais de 3.000 quilômetros de Lisboa e cerca de 920 quilômetros dos Açores.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.