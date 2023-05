Suspeito de roubar carros e exibi-los nas redes sociais é morto no Rio

Um inquérito da DRFA (Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis) foi instaurado após o número de roubos de carros aumentar na região. A investigação apontou que ele tinha ligação com os chefes do tráfico da Penha, como Edgar Alves de Andrade, o Doca.

Oriundo das favelas do Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina, zona norte do Rio, ele perdeu uma perna em confronto com a polícia após sair da cadeia, aos 18 anos. Na ocasião, ele teria voltado ao tráfico e entrado em confronto com a polícia.

A polícia realizava seguidas operações para tentar prendê-lo na Penha. Uma das últimas ocorreu na quinta (25), quando cinco suspeitos de ligação com o tráfico morreram, e as aulas para 170 alunos foram afetadas. Um intenso tiroteio foi relatado por moradores.

De acordo com a polícia, Pereira era conhecido por coordenar roubos e exibir nas redes sociais os carros. Em abril, em um único dia, a quadrilha da qual faria parte teria sido responsável pelo roubo de dez carros nas proximidades do Complexo da Penha.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar confirmou na tarde desta quarta-feira (31) a morte de Paulo Sérgio Ferreira Pereira, o Surfista da Penha, 19, suspeito de ser um dos principais criminoso envolvidos no roubo de carros do Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.