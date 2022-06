Corpo de Dom Phillips é entregue à família e viúva mostra aliança encontrada pela PF

O corpo do jornalista Dom Phillips, assassinado no Amazonas, chegou ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira (23) em um avião da Polícia Federal. A PF entregou a aliança do homem para Alessandra Sampaio, viúva de Dom.

Segundo informações da família, o funeral e a cremação do corpo do jornalista irão acontecer no domingo (26) no Cemitério Parque da Colina, em Niterói, na Região Metropolitana.

Dom e o indigenista Bruno Pereira foram assassinados na região do Vale do Javari, em Atalaia do Norte. O quarto suspeito de participar das mortes se entregou à polícia nesta quinta em São Paulo.

