'Chaves, a Exposição': mostra inédita do seriado acontecerá em São Paulo; veja como visitar

Em homenagem aos 40 anos de estreia do seriado mexicano, a cidade de São Paulo receberá uma mostra inédita.acontecerá no MIS Experience em janeiro de 2024, com a reconstrução de mais de 20 cenários emblemáticos.

Com um acervo exclusivo de figurinos, itens e roteiros originais trazidos do México exclusivamente para a exposição, fãs da série poderão se sentir dentro da vila de Chaves. Será possível "entrar em cena" em vários cenários, como a Casa do Seu Madruga, no segundo Pátio e até locais imaginários como a "Sala da Bruxa do 71".

A mostra é a maior já feita para o seriado no mundo. Segundo o MIS Experience, a vida e obra do escritor Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito, também será contemplada.

Os ingressos para Chaves: A Exposição já estão à venda no site www.expochaves.com.br . A entrada é gratuita às terças-feiras.

O ingresso deve ser retirado exclusivamente na bilheteria física do MIS Experience, no dia da visita (sujeito à lotação).