Uso de maconha aumenta riscos de complicações e morte em cirurgias simples

Segundo especialistas da McGovern Medical School, que conduziram a pesquisa a maconha afeta o fluxo sanguíneo no cérebro e no corpo, diminui a respiração e a temperatura corporal, compromete as vias aéreas e a pressão arterial, acelera os batimentos cardíacos e causa outros transtornos ao organismo.

Um novo estudo divulgado pelo Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas (EUA), revelou que pessoas que fazem uso de maconha correm mais risco de apresentar complicações ou até morrer em cirurgias consideradas simples, do que quem não faz uso da droga.

