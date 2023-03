Tosse com mais de 2 semanas pode ser tuberculose; conheça os sintomas

Manaus/AM - Dia 24 de março é o Dia Mundial do Combate à Tuberculose. A data foi escolhida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em homenagem aos 100 anos da descoberta do bacilo causador da doença. E apesar do tempo e todos os avanços no combate à doença, a tuberculose ainda preocupa e exige atenção.

Em Manaus em 2022 foram diagnosticados 2.667 novos casos da doença. A cidade é, inclusive, a capital com maior incidência de casos no Brasil, concentrada em adultos jovens na faixa etária de 20 a 49 anos, sendo 58,6% do sexo feminino e 60,5% do sexo masculino, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

E mesmo havendo tratamento gratuito na rede municipal de saúde, cerca de 18% das pessoas não o concluem, mantendo a cadeia de transmissão. Para se ter uma ideia da atenção necessária à doença, Manaus ainda registra a média de morte de 100 pessoas por tuberculose ao ano.

Para saber: a tuberculose é transmitida por meio da tosse, espirro ou fala, quando você tem um contato próximo e prolongado com uma pessoa que apresenta sintomas. Ao espirrar, tossir ou falar, a pessoa contaminada espalha no ar as bactérias que podem ser aspiradas por outras pessoas.

Conheça os sintomas

Tosse há mais de duas semanas, acompanhada ou não de febre no fim do dia;

Suor noturno;

Falta de apetite;

Perda de peso;

Cansaço;

Dor no peito e nas costas.

Como se prevenir

Manter os ambientes ventilados e com a entrada de luz solar ajuda;

Fazer o diagnóstico precoce;

A vacinação também é uma grande aliada. A BCG, recomendada para menores de 5 anos, protege as crianças contra as formas mais graves da doença, como a tuberculose miliar e meníngea.

É preciso atenção. Está com tosse há mais de duas semanas? Pode ser tuberculose. E se você não tem os sintomas, mas conviveu com alguém que tenha tuberculose, você também precisa de avaliação. Vá à UBS mais próxima e faça seu exame.

Se diagnosticada, a tuberculose tem tratamento e cura, desde que os cuidados não parem. O tratamento pode chegar a dois anos ou mais. É preciso paciência, pois caso o tratamento seja interrompido antes do tempo, ou se os remédios forem tomados de forma irregular, o paciente volta a transmitir a doença e os micróbios se tornam mais resistentes.