Saiba como é feita a cirurgia de aumento de pênis

A cirurgia de aumento peniano foi motivo de burburinho nas redes sociais após o cantor sertanejo Tiago, que faz dupla com Hugo, revelar que se submeteu a uma faloplastia em julho deste ano. A técnica, pode aumentar o comprimento e a circunferência do pênis, mas os especialistas reforçam que o procedimento altera o pênis no estado flácido, não no ereto.

O tamanho médio do pênis do brasileiro é de 15,2 cm, contudo, é comum encontrar homens inconformados com o tamanho do pênis. Hoje, com a popularização dos procedimentos estéticos, eles recorrem à cirurgia do aumento peniano para melhorar a autoestima. Porém, é importante entender se realmente existe um problema estético ou funcional.

O urologista Ubirajara Barroso Jr. contou ao G1 que é necessário ter cautela sobre a necessidade do procedimento. “A gente vive numa sociedade falocêntrica, que liga o tamanho do pênis ao poder, símbolo de fecundidade. O homem acaba se comparando com atores pornôs com um tipo de genitália totalmente fora dos padrões”, contou.

“A cirurgia oferece o aumento do pênis no estado flácido. São duas técnicas. Para o aumento, liberamos o ligamento. Já para a grossura, fazemos enxerto de gordura”, explicou o cirurgião plástico Alexandre Nunes.

Para aumentar a grossura, cirurgião remove gordura dos flancos, barriga, pernas e injeta no pênis para garantir o volume, porém, ele alerta que logo após o enxerto, há uma perda de 30% de gordura, e os resultados não são permanentes.

Sobre perigos da impotência pós-cirurgia, o médico garante não haver riscos. "O enxerto não atua em áreas que passam nervos, vasos, responsáveis pela ereção. Ele ocorre em uma área externa aos corpos cavernosos e esponjosos. Não fazemos nada dentro do pênis. A ereção não depende do ligamento, depende do estímulo e da boa função do sistema circulatório. O estímulo, o desejo, precisam estar presentes para uma ereção completa”, garantiu.