Retinoblastoma: Entenda as causas e sintomas do câncer raro da filha de Tiago Leifert

O oncologista Rodrigo Munhoz explicou ao G1 que o "olho de gato" aparece muito em flashes de fotografia hoje, como se usa muito celular, é possível detectar. É um tumor que nasce na região da retina, e quando cresce, causa esse reflexo esbranquiçado". A iluminação direta no olho da criança faz com que a diferença seja perceptível.

Conforme o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o retinoblastoma é um "tumor maligno originário das células da retina, que é a parte do olho responsável pela visão, afetando um ou ambos os olhos". O principal sintoma é um "reflexo brilhante no olho doente". A doença ocorre, geralmente, antes dos 5 anos de idade.

O apresentador Tiago Leifert e jornalista Daiana Garbin revelaram em vídeo publicado no Instagram que a filha deles de pouco mais de 1 ano, Lua, está com retinoblastoma, um tipo raro de câncer nos olhos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.