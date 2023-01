Osteoporose atinge 1 a cada 3 mulheres e tratamento precoce evita fraturas

A Osteoporose é uma patologia osteometabólica sistêmica, caracterizada pela redução na densidade e na qualidade óssea, e tem como consequência mais grave, a ocorrência de fraturas por fragilidade, particularmente no antebraço, coluna e no quadril. A doença é silenciosa e atinge uma a cada três mulheres e um a cada cinco homens, com mais de 50 anos, sofrerão uma fratura devido à fragilidade óssea, é o que mostrou a estimativa realizada pela International Osteoporosis Foundation (IOF).

A ginecologista Adriana Orcesi Pedro, presidente da Comissão Nacional Especializada em Osteoporose da Federação Brasileira de Ginecologia Obstetrícia (Febrasgo), explica que “isso ocorre devido a vários fatores, destacando-se mudanças hormonais ocorridas na menopausa, pela parada da produção dos esteróides sexuais pelos ovários. No hipoestrogenismo, há um aumento do número e da sobrevida de osteoclastos, responsável pela reabsorção óssea, o que acarreta maior perda óssea predispondo a osteoporose e fratura por fragilidade”.

Diagnóstico



A médica da Febrasgo esclarece sobre a grande importância do diagnóstico precoce com a identificação de fatores de risco -- e, se indicado, a realização do exame de densitometria óssea. Uma vez diagnosticada, há uma variedade de tratamentos medicamentosos eficazes que deverão ser individualizados e contínuos.



As principais indicações para realizar densitometria óssea são:



Mulheres com idade ≥ 65 anos e homens com idade ≥70 anos;

Mulheres na pós-menopausa < 65 anos de idade e homens (50 a 70 anos)

com fatores de risco;

Adultos com fraturas de fragilidade;

Adultos com doença ou condição associada a perda de massa óssea;

Adultos em uso de medicações associadas com baixa massa óssea ou perda

óssea;

Pacientes onde a terapia farmacológica esteja sendo considerada;

Pacientes em tratamento, a fim de monitorar a eficácia da terapêutica.



Tratamento



O ginecologista e o obstetra têm um importante papel em promover a saúde óssea em fases da vida da mulher que requerem maior atenção e cuidado, consequentemente assumindo uma posição decisiva no diagnóstico, prevenção e tratamento da osteoporose.

“O tratamento deverá envolver cuidados como a orientação nutricional com ingestão de alimentos ricos em cálcio ou suplementação quando necessário, de acordo com as recomendações de adequação alimentar. A vitamina D deverá ser checada e suplementada quando necessário em pessoas de alto risco e naquelas que receberam tratamento farmacológico para osteoporose. A atividade física deverá ser realizada de forma persistente e progressiva, respeitando a capacidade motora e cardiovascular dos pacientes. Outras medidas são fundamentais, como as orientações para se evitar hábitos de vida danosos à saúde óssea e a prevenção de quedas” enfatiza a Dra. Adriana.

No paciente de alto para fratura, além das medidas gerais supracitadas, deverá receber o tratamento farmacológico com agentes antirreabsortivos que são efetivos em diminuir o risco de fratura.