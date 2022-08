O que é a hepatite autoimune, doença que matou jogadora de futsal aos 20 anos

A hepatite autoimune, que causou a morte da jogadora de futsal Pietra Medeiros, que tinha 20 anos, é uma doença considerada rara, que atinge o fígado.

Pietra chegou a passar por uma cirurgia de transplante de fígado, mas não resistiu e morreu na última sexta-feira (20).

De acordo com o Instituto Brasileiro do Fígado (IBRAFIG), a hepatite autoimune atinge com mais frequência mulheres na faixa dos 30 anos. Mas a doença pode sim ocorrer em qualquer idade.

A hepatite autoimune se desenvolve em pessoas com predisposição genética e pode se desencadear por meio de contato com bactérias, vírus, medicamentos ou outros fatores relacionados ao ambiente.

Entre os sintomas, estão fraqueza, cansaço, mal-estar, dores abdominais e olhos amarelados. Na forma aguda pode causar náuseas, vômitos e pode levar à falência do fígado.

A doença é tratada com medicamentos imunossupressores, que irão diminuir a atividade do sistema autoimune e podem reverter a inflamação no fígado. Mulheres que convivem com a doença controlada podem engravidar, mas a gestação deve ser acompanhada com atenção, e também após o nascimento do bebê.