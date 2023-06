Nutricionista ensina como não fugir da dieta nas festas juninas

Neste mês de junho, é aberta a temporada de festas juninas em todo o país. O evento reúne as pessoas, principalmente para se deliciar com as comidas típicas. Contudo, o consumo excessivo pode prejudicar a saúde. Pensando nisso, a nutricionista Tarcila Campos, do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, dá dicas para o consumo e modo de preparo dos alimentos de forma mais saudável. Confira as orientações da especialista:

Atenção com a elaboração dos alimentos:

Canjica: Ela é rica em fibras, auxilia no emagrecimento e na redução do colesterol, mas cuidado com o excesso de leite condensado, opte por produtos com menor concentração de açúcar e leites reduzidos de gordura;

Milho: Ele tem uma grande quantidade de carboidratos, fibras e antioxidantes e ajuda na saúde dos olhos, pele e intestino, além de fortalecer o sistema imunológico. Equilibre a quantidade de manteiga na hora de montar o prato, seja um bolo, milho cozido ou até mesmo a pipoca. Vale se atentar também a quantidade de sal adicionado;



Alimentos à base de amendoim: Cautela na quantidade consumida, pois o amendoim por si só já tem gorduras na sua composição e na hora de preparar pratos com ele, cuidado com a quantidade de açúcar no pé de moleque e pé de moça, por exemplo. Os alimentos à base de amendoim previnem anemia e auxiliam na recuperação e desenvolvimento muscular;



Maçã do amor: Não abuse, pois nessa preparação existe boa quantidade de açúcar e às vezes corantes. A maçã combate a prisão de ventre, previne doenças cardiovasculares e melhora a função cerebral.



Pessoas com diabetes: Qual a alimentação ideal?

Segundo a Federação Internacional de Diabetes (FID), até 2045, 1 em cada 8 adultos viverá com diabetes. Para esse público, é necessário cuidado com o excesso no consumo dos alimentos, em especial os que contêm açúcares, como bolo de cocada e doce de abóbora. No entanto, equilibrando a quantidade e prestando atenção no modo de preparo, os alimentos podem ser consumidos normalmente, afirma Tarcila.

A especialista reforça também a Importância de pacientes com diabetes não descuidarem do tratamento e do uso das medicações prescritas pelo médico durante as celebrações juninas e lembrar a importância de realizar a monitorização da glicemia para conhecer o efeito dos alimentos no corpo e se necessário fazer ajustes na insulina conforme e a prescrição da sua equipe de saúde quando for necessário.

Evite o consumo de alimentos ultraprocessados

De acordo com um estudo divulgado, neste ano, pela Revista de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), nos últimos dez anos, o consumo de alimentos ultraprocessados pelos brasileiros teve aumento médio de 5,5%.

Esses alimentos, como salsichas, presuntos e refrigerantes não são recomendamos para consumo, neste período de festas juninas e nem durante o ano. Para a sua fabricação, são realizadas diversas etapas e técnicas de processamento, alterando a qualidade nutricional, apresentando elevada quantidade de gordura, sal e açúcar e alto teor de sódio.

“Nas festas juninas, evite os alimentos ultraprocessados, busque alternativas mais saudáveis como, por exemplo, tapioca ou carne desfiada com pão integral. As bebidas típicas como quentão e vinho quente costumam ser preparadas com muito açúcar, então procure substituí-los por sucos naturais”, reforça a nutricionista.