Lavar pênis na pia após sexo faz mal à saúde; médico explica

Relatos sobre homens que lavam o pênis na pia do banheiro após o sexo é bem comum, entretanto, além da falta de higiene a prática também pode causar complicações a saúde, segundos especialistas.

De acordo com o urologista e sexólogo Celso Marzano, mais conhecido como Dr. do Sexo, a sujeira da pia em si não faz mal ao pênis, mas se o local não for higienizado adequadamente pode causar lesões no órgão genital.

“Dependendo do produto que foi usado para limpar o local, se ainda restar algum resquício dele, e o homem, sem querer, encostar na parede da pia, pode ocorrer uma queimadura no pênis e machucar”, explica o médico ao Metrópoles.

O Dr. do Sexo indica lavar o pênis no box do chuveiro, bidê ou vaso sanitário, com o auxílio de um chuveirinho, usando sabão neutro.

“Com ou sem camisinha, não é indicado dormir ou ficar com sêmen ou secreção vaginal no pênis. Se for secreção anal, pior ainda. Tem que lavar”, concluiu.