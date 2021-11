Hábitos com a higiene bucal previnem doenças graves

Uma boa higienização da cavidade bucal (não apenas dos dentes) pode evitar todas essas doenças. Alguns pontos importantes e que precisam ser reforçados sempre são: o uso do fio dental, a escovação de forma correta, com uma escova macia e creme dental. Essa escovação deve ser realizada após cada refeição e, principalmente, antes de dormir.

Apesar de ser a principal, a cárie não é a única doença relacionada à saúde bucal, como explica a dentista: “Outras doenças muito comuns são a gengivite, que é a inflamação da gengiva; a periodontite, que é a inflamação do osso, que pode causar, inclusive, se não for cuidada adequadamente, a perda dentária; afta; placa bacteriana e a halitose, ou seja, o mau hálito”, explica.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.