Fazer xixi em excesso durante à noite é normal? Entenda

Para tratar a bexiga hiperativa, o urologista prescreve medicações e fisioterapia associada. Além disso, entre as medidas gerais, o paciente deve evitar o uso de produtos que são irritantes da parte interna da bexigas do trato urinário (mucosa), como é o caso da bebida alcoólica, dos refrigerantes, do café e da pimenta.

"Essa é uma síndrome que a gente faz o diagnóstico quando o profissional de saúde não identifica outras doenças, que possuem os mesmos sintomas, entre elas infecções e tumores na bexiga, por exemplo. O diário miccional e os questionários de sintomas urinários são uma importante ferramenta na avaliação do paciente com bexiga hiperativa", destacou.

De acordo com o urologista, o primeiro sinal de alerta pode vir durante a noite. "Um dos primeiros sintomas da bexiga hiperativa é quando o paciente passa a urinar mais vezes durante a noite, e com uma certa urgência. O indíviduo acaba levantando várias vezes para ir ao banheiro.

"A bexiga hiperativa é uma síndrome clínica crônica caracterizada pela urgência em urinar e pode estar associada ou não à incontinência, que é a perda involuntária de urina. Ela afeta a qualidade de vida do paciente e compromete consideravelmente a qualidade do sono devido às interrupções. Também é comum necessitar ir ao banheiro para urinar mais de 7 vezes em 24 horas".

Essa é uma das principais perguntas de quem começa a ser afetado por idas mais frequentes e urgentes ao banheiro para urinar. A diurese noturna, é a vontade de urinar com frequência durante a noite e faz com que a pessoa precise interromper seu sono várias vezes para ir ao sanitário. Segundo o urologista Flávio Antunes, essa característica pode ser diagnósticada como Bexiga Hiperativa (BH).

