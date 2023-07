Comer 2 ovos por dia ajuda a prevenir resfriados; conheça mais benefícios

O ovo faz parte da alimentação diária de milhões de brasileiros, devido seu alto poder nutricional, trazendo inúmeros benefícios para o organismo. Segundo a nutricionista Lúcia Endriukaite, o alimento possui uma combinação única de nutrientes essenciais, como a vitamina D, que desempenha um papel crucial na regulação do sistema imunológico, e a vitamina A, que ajuda a fortalecer as barreiras naturais do nosso corpo. Além disso, o ovo é uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade, que desempenham um papel essencial na produção de anticorpos e na reparação de tecidos danificados. As proteínas presentes no ovo são facilmente absorvidas pelo organismo, fornecendo os aminoácidos necessários para fortalecer nosso sistema imunológico.

