Três pessoas são indiciadas após ataques racistas a vereadora de Maués

Manaus/AM- Três pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil (PCAM) após ataques racistas contra a vereadora Carla Leite (PSC), do município de Maués, no interior do Amazonas.

Os suspeitos são dois homens, de 37 e 52 anos, e uma mulher, de 49 anos, que teriam chamado a parlamentar de chimpanzé.

Segundo o delegado Roab Rocha, da 48ª DIP, as investigações tiveram início após a divulgação de ofensas de cunho racista contra a vítima em uma página de rede social. A parlamentar registrou um Boletim de Ocorrência (BO) relatando o caso. Em razão da repercussão negativa, a página foi excluída pelos próprios autores.

“A partir do registro do BO, iniciamos um trabalho de inteligência com o objetivo de identificar os responsáveis pelas ofensas. A investigação contou com o apoio de órgãos especializados e, como resultado, conseguimos identificar os autores das publicações”, destacou o delegado.

Os envolvidos foram indiciados por crime de racismo e permanecerão à disposição do Poder Judiciário.