Passageiros gritam por socorro e polícia impede assalto a ônibus da linha 600 em Manaus

Manaus/AM - Passageiros do ônibus da linha 600 ficaram desesperados durante uma tentativa de assalto ao coletivo, na noite desta segunda-feira (03), na Avenida Grande Circular, bairro São José, zona Leste de Manaus. Os suspeitos, identificados como Genilson da Silva Costa, de 19 anos, e Ademir Azevedo Nonato Junior, de 22 anos, foram presos. O ônibus passava em frente à 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) quando os passageiros do ônibus começaram a gritar por socorro. Os policiais militares perceberam a situação e perseguiram o coletivo até as proximidades de um parque de diversões quando conseguiram entrar no coletivo e renderam os suspeitos. Um deles foi baleado e o outro foi agredido pelas vítimas. Com a dupla, foram encontrados um simulacro de arma de fogo e uma faca. Em seguida, os dois homens foram socorridos Hospital e Pronto Socorro Plantão Araújo. Após atendimento médico, um dos suspeitos foi levado ao DIP para os procedimentos cabíveis. Já o segundo suspeito segue internado. Todos os pertences dos passageiros foram recuperados.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.