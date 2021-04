Irmão do governador afastado do RJ, Witzel, é preso em operação policial

O sargento da Polícia Militar de São Paulo Douglas Renê Witzel foi preso nesta quinta-feira, em São Paulo, em operação de combate ao crime organizado. Douglas é irmão do governador afastado do Rio de Janeiro , Wilson Witzel (PSC).

De acordo com o R7, as investigações começara em setembro de 2020 e o sargento Douglas Witzel era alvo de um mandado de busca e apreensão em decisão da 1ª auditoria do Tribunal de Justiça Militar. Uma das suspeitas é que ele repassava informações de operações policiais para criminosos ligados à facção. Durante as buscas, entretanto, policiais encontraram em sua casa um revólver calibre .38, com a numeração raspada e municiado com 6 cartuchos intactos; um simulacro de pistola; e uma munição íntegra calibre .32, além de dezenas de cartuchos deflagrados.

O irmão do governador afastado foi encaminhado para o presídio militar Romão Gomes

Ao todo, foram expedidos 18 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão. Já pela Corregedoria da Polícia Militar, houve expedição de dois mandados de prisão para policiais militares e 13 de busca e apreensão.