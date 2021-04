Homem fortemente armado é preso a caminho de invasão em Manaus

O homem foi apresentado, junto com o material apreendido, no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem estava dentro do veículo em atitude suspeita a caminho de uma invasão. Ao ser abordado, os policiais encontraram nove armas de fogo e 31 munições. Além disso, foi constatado que ele já possuía um mandado de prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo.

Manaus/AM - Um homem de 45 anos, identificado como Alciney Amorim dos Santos, foi preso nesta quinta-feira (22) com um arsenal de armas escondido dentro do carro. A prisão ocorreu no bairro Lago Azul, zona norte da cidade.

