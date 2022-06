Holandesa morre durante execução de foragido do Amazonas em restaurante na Colômbia

Ele já foi preso em uma operação em 2016, com mais de 70 quilos de drogas em uma casa na Compensa, na zona Oeste de Manaus . O homem também foi alvo da operação "La Muralla", deflagrada em novembro de 2015 pela polícia do Amazonas.

De acordo com informações da polícia, Celso pode ter sido assassinado por conta do seu envolvimento com o tráfico.

