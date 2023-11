Familiares de jovem encontrado morto em matagal protestam contra PM em Manaus

Manaus/AM - Familiares do estudante Andryw Kalleb Imal Lobato, de 18 anos, protestaram na tarde desta segunda-feira (20), contra policiais militares, após o corpo do jovem ter sido encontrado com marcas de tortura em um matagal, no bairro da Cidade Nova, Zona Norte.

Revoltados, amigos, vizinhos e familiares de Andryw tocaram fogo em pneus e pedaços de madeiras e exigiam respostas da pasta de segurança do Estado, já que, segundo eles, policiais militares entraram atirando no campo em que Andryw e outros adolescentes estavam jogando bola na última quinta-feira (16), fazendo com que os presentes corressem para uma área de mata. Desde aquele dia, o rapaz desapareceu.

Já nesta segunda-feira, um primo de Andryw afirmou que sentiu um odor vindo de um matagal, e foi ver do que se tratava. Ao chegar ao local, encontrou o jovem morto, com um saco plástico na cabeça e avançado estado de decomposição.

Ainda durante o protesto, agentes de segurança dificultaram o trabalho da imprensa e não quiseram fala sobre o caso.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar ainda não manifestou.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).