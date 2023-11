Com saco na cabeça, jovem é encontrado em decomposição em matagal de Manaus

Manaus/AM - O estudante Andryw Kalleb Imal Lobato, de 18 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (20), em uma área de mata nas proximidades do campo do núcleo 9, do bairro da Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus

Segundo informações do pai da vítima, Andryw havia saído da escola na última quinta-feira (16), e junto com outros adolescentes, foram até o campo jogar bola, momento que policiais teriam entrada na área já atirando; Andryw e todas as pessoas que estavam no local correram assustados, e desde então, o jovem que foi visto pela última vez indo em direção a uma área de mata, sumiu.

Familiares e moradores do bairro começaram a procurar pela vítima, mas sem êxito.

Já nesta segunda-feira, um primo de Andryw afirmou que sentiu um odor vindo de um matagal, e foi ver do que se tratava. Ao chegar ao local, encontrou o jovem morto, com um saco plástico na cabeça e avançado estado de decomposição.

O corpo precisou ser removido pelo Corpo de Bombeiros, e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).