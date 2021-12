Caso Jerusa: Marido suspeito de matar empresária a facadas começa a ser julgado hoje em Manaus

Essa é a quarta vez que a Justiça vai tentar julgar Ivan. Na primeira, ocorrida no dia 28 de janeiro de 2020, Ivan Chagas chegou a ser levado a júri popular, mas no segundo dia dos trabalhos um dos jurados passou mal, precisou ser socorrido e levado ao pronto-socorro.

O julgamento acontece no Fórum Henoch Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul e será presidido pela juíza Ana Paula de Medeiros.

Manaus/AM - Começa hoje (2), a partir das 9h, o julgamento de Ivan Rodrigues Chagas, suspeito de matar a própria esposa, Jerusa Nakamine, com 18 facadas na casa onde moravam no Conjunto Campos Elíseos, em 2018.

