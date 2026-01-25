   Compartilhe este texto
Passageiro ataca motorista de app com terçado e pitbull em Manaus

Foto: Reprodução

Manaus/AM - Uma discussão entre um motorista de aplicativo e um passageiro terminou em violência extrema na madrugada deste sábado (24), em Manaus. O conflito teve início após o cliente, que apresentava sinais de embriaguez, vomitar no interior do veículo durante o trajeto. Ao chegarem ao destino, a situação escalou quando o passageiro, em vez de efetuar o pagamento, retornou de sua residência portando um terçado e acompanhado por um cão da raça pit bull para atacar o condutor que o aguardava do lado de fora.

Durante a agressão, a vítima sofreu ferimentos graves e foi socorrida por uma testemunha que passava pelo local. Após os primeiros atendimentos, o motorista foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona leste da capital amazonense. Devido à profundidade dos golpes desferidos com a arma branca, a equipe médica precisou realizar a amputação de um dos dedos da mão da vítima, que segue internada sob observação.

O caso foi formalmente registrado e já está sob a responsabilidade da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). As autoridades buscam agora localizar o agressor, que responderá pelo ataque e pelas lesões corporais gravíssimas causadas ao trabalhador. 

Bastidores da Política - 'Avanço ambiental' é sinônimo de atraso para o Amazonas Bastidores da Política
'Avanço ambiental' é sinônimo de atraso para o Amazonas

