Foragido por estupro de vulnerável é preso no Zumbi
Por Portal Do Holanda
26/01/2026 10h40 — em
Policial
Manaus/AM - Na tarde de domingo (25), por volta das 12h20, um homem de 28 anos foi preso na Rua Dr. Basílio, bairro Zumbi, zona leste. O homem, que não teve o nome divulgado, era foragido por estupro de vulnerável.
Durante patrulhamento tático da Rocam em uma área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, os policiais avistaram o suspeito, que demonstrou nervosismo ao notar a presença da guarnição.
Na busca pessoal não foi encontrado nenhum material ilícito, mas ao realizar consulta do nome dele no sistema judicial, os agentes confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável.
Diante da constatação, os policiais realizaram a prisão e conduziram o homem ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotadas as medidas cabíveis.
