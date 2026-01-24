   Compartilhe este texto
Jovem é suspeito de atrair e abusar de menino de 4 anos em Nova Olinda do Norte

Foto: Reprodução

Manaus/AM - A Polícia Civil prendeu, na última sexta-feira (23), um jovem de 19 anos suspeito de ter violentado um menino de apenas quatro anos no município de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas. A prisão ocorreu após uma investigação minuciosa da equipe local com apoio do Departamento de Polícia do Interior, baseada em provas colhidas logo após o crime.

O caso veio à tona no final de dezembro, quando a irmã da criança estranhou o sumiço repentino do menino e passou a procurá-lo. Ao encontrá-lo em um local isolado, ela e uma vizinha perceberam sinais físicos de violência e marcas anormais no corpo do garoto. Diante da situação, a mãe foi avisada imediatamente e buscou ajuda com o Conselho Tutelar da cidade.

De acordo com o delegado Bruno Rafael, o suspeito teria atraído a vítima para longe de onde ela costumava brincar no dia 30 de dezembro. Com o apoio dos conselheiros tutelares, a polícia ouviu testemunhas e solicitou exames médicos que confirmaram os abusos, o que permitiu que a Justiça autorizasse a prisão temporária do investigado.

Agora, o jovem passará por uma audiência com um juiz e deve permanecer detido enquanto o processo continua. A polícia reforçou a importância da denúncia rápida feita pela família e pelo Conselho Tutelar, o que foi fundamental para localizar o suspeito e garantir o andamento do caso na Justiça.

