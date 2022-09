Candidato a deputado é esfaqueado por ex-amante ao ser flagrado com 'amiga'

Mesmo assim, ela voltou ao prédio na segunda e o atacou ao encontrar ele e a outra mulher no interior do apartamento. O homem diz que a mesma era apenas uma amiga e preferiu não identificá-la.

De acordo com o site Uol, Saulo, que é casado, disse em entrevista que ele e Daisa tiveram um relacionamento extraconjugal que chegou ao fim no último domingo (25).

A influenciadora digital Daisa fugiu do local após o esfaqueamento. Ela procurou a delegacia logo depois do ocorrido e afirmou que agiu em legítima defesa porque o Saulo a teria agredido. Ela o esfaqueou com uma faca de serra que estava em cima da mesa.

Já Saulo foi esfaqueado no tórax e encontrado banhado em sangue pelos funcionários do condomínio que ouviram a discussão e acionaram a polícia.

No local, Daisa teria flagrado o candidato com outra mulher e segundo ele, teria partido para cima dos dois. A acompanhante conseguiu correr e se esconder em um apartamento vizinho.

O candidato a deputado federal pelo Republicanos, Saulo Batista, 40, foi esfaqueado durante uma briga com a ex-amante, Daisa Garcia, nesta segunda-feira (26), dentro de um apartamento de luxo em Mato Grosso do Sul.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.